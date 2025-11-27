Verkehrspolitik

Er wolle den Beratungen der Koalition über die abschließende Haltung zwar nicht vorgreifen, sagte der CDU-Chef in Stuttgart vor Vertretern der Automobilindustrie. Man werde aber nicht hinter die Position der Ministerpräsidentenkonferenz von Ende September zurückgehen. Die Länderregierungschefs hatten unter anderem gefordert, dass Verbrenner, die sich mit klimafreundlichen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, betreiben lassen, auch künftig noch zugelassen werden können. Am Abend tritt der Koalitionsausschuss zusammen. Merz kündigte an, danach sofort einen Brief an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa zu schreiben. Bundesumweltminister Schneider von der SPD hatte in den vergangenen Wochen auf das für 2035 geplante Verbot der Neuzulassung von Autos mit Verbrenner-Motoren in der EU gepocht. Für ihn komme eine Abkehr nicht infrage.
