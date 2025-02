Nach der Bundestagswahl

Merz lädt Netanjahu nach dessen Angaben zu Deutschlandbesuch ein

Der CDU-Vorsitzende Merz will den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu nach dessen Angaben zu einem offiziellen Besuch nach Deutschland einladen. Netanjahus Büro erklärte in Jerusalem, der Premierminister habe am Sonntag Abend ein herzliches Gespräch mit dem wahrscheinlich künftigen Kanzler geführt und ihm zu seinem Erfolg gratuliert. Dabei habe Merz eine Einladung Netanjahus angekündigt.