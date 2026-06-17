G7-Gipfel - Bundeskanzler Merz (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Michael Kappeler)

Der Gipfel der sogenannten E5 solle kommende Woche stattfinden, sagte der Kanzler in der französischen Stadt Evian. Einen Tag nannte er nicht. Bei dem Treffen soll es um die Nachbereitung des G7-Gipfels sowie des morgen und übermorgen anstehenden EU-Gipfels in Brüssel gehen.

Zuletzt hatte es vor allem Treffen im E3-Format mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien gegeben. In Polen und Italien herrscht offenbar Unmut darüber. Der polnische Ministerpräsident Tusk kritisierte jüngst, dass sein Land in den Beratungen zum Ukraine-Krieg übergangen worden sei. Tusk zufolge teilte die italienische Regierungschefin Meloni seine Kritik.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.