Brief an Koalitionsabgeordnete

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (Kay Nietfeld/dpa)

Alle bisher getroffenen Entscheidungen hätten die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands noch nicht hinreichend verbessern können. Vielmehr sei die Lage in einigen Bereichen sehr kritisch, betonte Merz. Daher werde man sich im Jahr 2026 darauf konzentrieren müssen, die richtigen politischen und gesetzlichen Entscheidungen zu treffen, um die Standortbedingungen durchgreifend zu verbessern. Nur so könne die deutsche Wirtschaft wieder wachsen und aus der Krise herauskommen.



Am Ende des Briefes appelliert Merz laut der DPA an die Abgeordneten, über Problemlösungen das Vertrauen in die Politik zu stärken: "So werden wir auch die große Mehrheit unserer Bevölkerung vom Wert unserer Demokratie und unserer marktwirtschaftlichen Ordnung überzeugen."

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.