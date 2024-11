Bundestagswahl

Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) (dpa / Michael Kappeler)

Insbesondere bei dem gegenwärtigen Wahlrecht habe man nichts zu verschenken, sagte er dem Magazin "Stern" mit Blick auf die beschlossene Verkleinerung des Parlaments. Sollten die Liberalen allerdings auf sechs oder sieben Prozent kommen, sei gemeinsam mit CDU und CSU eine stabile Mehrheit für schwarz-gelb in Reichweite. - Der Begriff "Zweitstimmen-Hilfe" bezieht sich auf ein taktisches Abstimmungsverhalten. Wähler haben zwei Stimmen. Mit der ersten wird der Direktkandidat im Wahlkreis gewählt, die zweite entscheidet maßgeblich über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Anhänger von Volksparteien nutzen ihre Zweitstimme daher oft für eine andere Partei, mit der sie sich eine Koalition wünschen.

CSU-Chef Söder ging derweil auf Distanz zu Merz' Andeutung, FDP-Chef Lindner könnte in einer neuen Regierung wieder Finanzminister sein. Auch Lindner habe in der Ampel viele Fehler gemacht, sagte Bayerns Ministerpräsident der "Bild am Sonntag". Er rate allen, sich Zeit zu nehmen und eine Pause einzulegen. Eine Rückkehr sei zwar nie ausgeschlossen, er sei aber skeptisch, wenn man einfach weitermachen wolle.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.