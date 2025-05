Der britische Premierminister Keir Starmer, Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron (v.l.n.r.) sind mit dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. Gemeinsam mit Polens Regierungschef Donald Tusk wollen sie Präsident Wolodymir Selenskyj treffen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Laut einer gemeinsamen Erklärung geht es den Merz. Macron, Starmer und Tusk darum, ein Zeichen der anhaltenden Unterstützung für das von Russland angegriffene Land zu setzen. Außerdem wolle man die Forderung an Moskau nach einer 30-tägigen Waffenruhe untermauern. Die vier Staats- und Regierungschefs machen in der Erklärung deutlich, dass eine Gebietsabtretung der Ukraine an Russland für sie nicht infrage kommt. Russland müsse seinen illegalen Angriffskrieg beenden und die Ukraine müsse in die Lage versetzt werden, sich als souveräne Nation in ihren international anerkannten Grenzen zu entwickeln, auch für kommende Generationen.

Merz, Starmer, Macron und Tusk wollen den Maidan-Platz in Kiew besuchen und anschließend gemeinsam mit Selenskyj ein virtuelles Treffen der Ukraine-Unterstützergruppe leiten.

Zusicherung weiterer militärischer Hilfe

Selenskyj hatte gestern angekündigt, dass es heute ein Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in der ukrainischen Hauptstadt geben soll. Die Bundesregierung sprach von der Schaffung einer Koalition künftiger Luft-, See-, Land- und Regenerationskräfte, mit der die ukrainische Armee nach einem Friedensschluss wieder gestärkt werden könne. In der gemeinsamen Erklärung wird der Ukraine weitere militärische Hilfe zugesichert.

Es ist das erste Mal, dass Merz als Bundeskanzler nach Kiew reist. Er hatte den Besuch am Mittwoch bei seinem ersten Telefonat mit US-Präsident Trump vorbereitet. Der Kanzler habe den amerikanischen Präsidenten über die gemeinsame Erklärung informiert und Trump habe wohlwollend darauf reagiert, hieß es anschließend aus Merz' Umfeld.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.