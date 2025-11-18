Berlin Merz, Macron und EU-Minister beraten heute über digitale Souveränität
Bundeskanzler Merz, der französische Präsident Macron, die Digitalminister mehrerer europäischer Staaten sowie Konzernchefs beraten heute in Berlin über eine größere Unabhängigkeit der EU von außereuropäischen Tech-Konzernen.
Zu dem sogenannten "Gipfel zur Europäischen digitalen Souveränität" werden Delegationen aus 23 Ländern erwartet. Unter anderem geht es darum, wie Europa eine eigene Cloud-Infrastruktur für die sichere Ablage von Behörden- und Unternehmensdaten vorantreiben kann. Bislang dominieren große US-Firmen wie Amazon, Microsoft oder Google das Cloud-Geschäftsfeld.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.