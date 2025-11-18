Regierungsvertreter aus 23 Ländern und Konzernchefs wollen darüber beraten, wie die EU unabhängiger von US-Tech-Konzernen werden kann. Unter anderem geht es um den Aufbau einer eigenen Cloud-Infrastruktur für die Speicherung von Behörden- und Unternehmensdaten. Bislang dominieren große US-Firmen wie Amazon, Microsoft oder Google das Cloud-Geschäftsfeld.
Der parlamentarische Staatssekretär im Digitalministerium, Jarzombek, sagte im Deutschlandfunk, die Entwicklung von Software und IT-Lösungen sei in Deutschland und Europa vernachlässigt worden. Um zu China oder den Vereinigten Staaten aufzuschließen, müsse man dringend Bürokratie in der Forschung abbauen, Startups fördern sowie generell einen neuen Unternehmergeist wecken, erklärte der CDU-Politiker.
