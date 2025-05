Ukraine-Krieg

Merz, Macron und Starmer auf dem Weg nach Kiew

Bundeskanzler Merz ist auf dem Weg in die Ukraine. Zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron, dem britischen Premierminister Starmer und dem polnischen Regierungschef Tusk will er heute in Kiew den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen.