Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj bei einem früheren Treffen (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Dabei soll es um die weitere Unterstützung der Ukraine und mögliche Verhandlungen mit Russland gehen, wie das französische Präsidialamt mitteilte. Zudem sei eine Bestandsaufnahme der Arbeit der sogenannten Koalition der Willigen geplant. Zu dieser Gruppe zählen rund 35 überwiegend europäische Länder.

Moskau und Kiew hatten in den vergangenen Monaten ihre gegenseitigen Angriffe verstärkt. Bemühungen um eine Beendigung des mittlerweile seit mehr als vier Jahren andauernden Kriegs unter Vermittlung der USA stocken.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.