China-Reise
Merz mahnt faire wirtschaftliche Zusammenarbeit an

Bundeskanzler Merz hat zum Auftakt seines Besuchs in Peking für eine bessere wirtschaftliche Zusammenarbeit geworben. Deutschland und China müssten ihre Kooperation vertiefen, sagte er bei einem Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Quiang. Jedoch müsse die Zusammenarbeit auch fair sein. Beide Länder sollten offen miteinander sprechen.

    Das Foto zeigt Bundeskanzler Friedrich Merz und Chinas Ministerpräsidenten Li Qiang. Sie schreiten in der Großen Halle des Volkes in Peking eine Ehrengarde ab.
    Bundeskanzler Merz wurde in China mit militärischen Ehren empfangen. (dpa-news/Michael Kappeler)
    Li betonte, die Beziehungen hätten sich stetig weiterentwickelt. Peking sei bereit, den Dialog und das gegenseitige Vertrauen mit Deutschland zu stärken.
    Es ist die erste China-Reise des Kanzlers. Im weiteren Tagesverlauf ist ein Gespräch mit Präsident Xi Jinping geplant. Merz wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Es sollen mehrere Vereinbarungen unterzeichnet werden. Dabei soll es neben wirtschaftlichen Fragen auch um sicherheitspolitische Themen gehen.
    Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.