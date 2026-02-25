Li betonte, die Beziehungen hätten sich stetig weiterentwickelt. Peking sei bereit, den Dialog und das gegenseitige Vertrauen mit Deutschland zu stärken.
Es ist die erste China-Reise des Kanzlers. Im weiteren Tagesverlauf ist ein Gespräch mit Präsident Xi Jinping geplant. Merz wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Es sollen mehrere Vereinbarungen unterzeichnet werden. Dabei soll es neben wirtschaftlichen Fragen auch um sicherheitspolitische Themen gehen.
Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.