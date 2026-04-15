Lufthansa-Jubiläum

Weniger Fliegen sei keine Option für den Wirtschaftsstandort Deutschland, sagte der CDU-Vorsitzende beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa in Frankfurt am Main. Dazu brauche man nachhaltige klimaschonende Technologien sowie niedrige Kosten und höhere Wettbewerbsfähigkeit. Merz betonte, die strategisch wichtige Lufthansa habe das Bild von Deutschland stärker geprägt als jedes andere Unternehmen. In der Bundesrepublik und Europa spiele der Konzern eine wichtige Rolle zur Anbindung des Wirtschaftsstandorts.
Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.