NATO-Gipfel

Zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen des NATO-Gipfels: Bundeskanzler Merz. (AFP / ALEXIS JUMEAU)

Die NATO werde stärker und die ‌Lastenverteilung innerhalb des Bündnisses werde fairer, sagte Merz zum Abschluss des Treffens. NATO-Generalsekretär Rutte betonte, er habe das Gefühl, dass die Allianz enger zusammenstehe als je zuvor.Zuvor hatte US-Präsident Trump für Unruhe gesorgt, indem er unter anderem einen Handelsstopp mit dem NATO-Partner Spanien ins Gespräch brachte und erneut forderte, Grönland solle Teil der USA werden. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen hielt sich Trump während der nicht-öffentlichen Sitzung des Nordatlantikrats allerdings mit Kritik an Bündnisländern zurück.

Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj kündigte der US-Präsident an, er wolle der Ukraine eine Lizenz zum Bau von Patriot-Abwehrraketen erteilen. Zudem wolle er bald mit dem russischen Staatschef Putin sprechen. Beide Seiten wollten eine Beilegung des Konflikts, meinte Trump.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.