NATO-Gipfel
Merz mit Ergebnissen zufrieden

Bundeskanzler Merz hat die Ergebnisse des Nato-Gipfels in Ankara begrüßt.

    Bundeskanzler Merz steht beim NATO-Gipfel in Ankara vor einer Wand, auf der das NATO-Logo zu sehen ist. Auf Merz sind mehrere Mikrofone und eine Kamera gerichtet.
    Zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen des NATO-Gipfels: Bundeskanzler Merz. (AFP / ALEXIS JUMEAU)
    Die NATO werde stärker und die ‌Lastenverteilung innerhalb des Bündnisses werde fairer, sagte Merz zum Abschluss des Treffens. NATO-Generalsekretär Rutte betonte, er habe das Gefühl, dass die Allianz enger zusammenstehe als je zuvor.Zuvor hatte US-Präsident Trump für Unruhe gesorgt, indem er unter anderem einen Handelsstopp mit dem NATO-Partner Spanien ins Gespräch brachte und erneut forderte, Grönland solle Teil der USA werden. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen hielt sich Trump während der nicht-öffentlichen Sitzung des Nordatlantikrats allerdings mit Kritik an Bündnisländern zurück.
    Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj kündigte der US-Präsident an, er wolle der Ukraine eine Lizenz zum Bau von Patriot-Abwehrraketen erteilen. Zudem wolle er bald mit dem russischen Staatschef Putin sprechen. Beide Seiten wollten eine Beilegung des Konflikts, meinte Trump.
    Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.