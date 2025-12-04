Bei seinem Antrittsbesuch im Roten Rathaus bezeichnete Merz die Aktion als "vollkommen geschmacklos". Ähnlich äußerte sich Berlins Regierender Bürgermeister Wegner. Das Schicksal Lübckes zu instrumentalisieren, sei an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten, sagte der CDU-Politiker.
Mitglieder des Zentrums für Politische Schönheit hatten am Dienstag die bronzene Statue vor dem Konrad-Adenauer-Haus aufgestellt. Mit der Aktion sollte den Aktivisten zufolge die CDU an ihre Verantwortung erinnert werden, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten.
Lübcke war 2019 von einem Rechtsextremisten ermordet worden, weil dieser die liberale Haltung des Kasseler Regierungspräsidenten zur Flüchtlingspolitik ablehnte. Der Täter soll die AfD unterstützt haben.
Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.