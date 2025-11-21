Bundeskanzler Merz (picture alliance / Anadolu / Dursun Aydemir)

Medienberichten zufolge sagte Merz anderweitige Termine am Vormittag ab. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg wird der Kanzler zusammen mit dem britischen Premierminister Starmer und Frankreichs Präsident Macron ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj führen. Die "Bild"-Zeitung berichtet über ein weiteres Telefonat mit US-Präsident Trump. Den 28-Punkte-Plan der USA habe die Bundesregierung zur Kenntnis genommen, sagte Regierungssprecher Kornelius. Kommentieren wolle er das Papier nicht.

Auch auf dem G20-Gipfel in Südafrika soll über den Friedensplan gesprochen werden, wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Johannesburg ankündigte. EU-Ratspräsident Costa erklärte, man habe noch keine Einsicht in den Friedensplan erhalten.

Der Entwurf sieht unter anderem Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland und eine Verkleinerung der ukrainischen Armee vor. Auch ein NATO-Beitritt der Ukraine soll ausgeschlossen werden. Der Entwurf enthält nur vage Angaben zu künftigen Sicherheitsgarantien für Kiew.

Selenskyj will mit Trump sprechen: Souveränität der Ukraine respektieren

Die ukrainische Botschafterin in den USA, Stefanischyna, schloss Grenzverschiebungen kategorisch aus. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, sein Land brauche einen würdevollen Frieden, der die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine respektiere. Nach Angaben aus Kiew will Selenskyj in den kommenden Tagen mit US-Präsident Trump über den Vorschlag sprechen.

Die US-Regierung sprach von einem guten Plan - für Russland ebenso wie für die Ukraine. Der Plan werde von Präsident Trump unterstützt. Trump selbst würde laut diesem Plan einem "Friedensrat" vorstehen, der den Waffenstillstand überwachen soll - angelehnt an den Nahost-Friedensplan und die darauf basierende Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel.

Kallas: Ukrainer und Europäer einbeziehen

Berichte über Geheimgespräche zwischen Washington und Moskau hatten bei den europäischen Partnern der Ukraine für Irritation gesorgt. Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte, damit irgendein Plan funktioniere, müssten Ukrainer und Europäer an Bord sein. Bundesaußenminister Wadephul telefonierte unter anderem mit dem US-Sondergesandten Witkoff. Der Kreml bekräftigte die Haltung, nach der ein Friedensplan die – nach russischem Verständnis – grundlegenden Ursachen des Konflikts angehen müsse. Es gebe Kontakte zu den USA, aber keine Verhandlungen über einen solchen Plan.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.