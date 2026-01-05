Bundeskanzler Merz. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das kündigte ein Regierungssprecher in Berlin an. Danach nehmen außer dem Kanzler weitere führende Vertreter der EU- und der NATO-Länder teil. Auch die Ukraine ist vertreten. Einige Politiker sind in Präsenz da, andere werden online zugeschaltet. Seit Wochen werden die von den USA angestoßenen Friedensverhandlungen intensiv geführt. Russland sitzt bei den Terminen aber nicht mit am Verhandlungstisch.

Moskau stellt für ein Ende seines Krieges eine Reihe von Maximalforderungen, die Kiew für inakzeptabel hält. Vor allem lehnt die Ukraine einen Abtritt ihrer von Russland beanspruchten Gebiete ab. Ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden russischen Angriffskriegskrieges ist deshalb bisher nicht in Sicht.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.