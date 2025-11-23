Irritationen mit Brasilien

Nach einem erneuten Treffen mit dem brasilianischen Staatschef Lula da Silva am Rande des G-20-Gipfels in Südafrika, schrieb Merz auf der Plattform X, er freue sich auf eine Stärkung der deutsch-brasilianischen Beziehungen "als Partner und Freunde". Das nächste Mal in Belém werde er mehr erkunden, von Tanzschritten über lokale Spezialitäten bis hin zum Regenwald.
Der Kanzler hatte sich negativ über den Veranstaltungsort der Weltklimakonferenz geäußert. In Brasilien wurden die Worte teils als unverschämt, arrogant oder unglücklich wahrgenommen.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.