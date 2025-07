Rede in Berlin

Bundeskanzler Merz auf der Tagung der Volks- und Raiffeisenbanken. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Die Zeiten seien vorbei, in denen Deutschland Trittbrettfahrer der amerikanischen Sicherheitspolitik gewesen sei, sagte der CDU-Vorsitzende in einer Rede auf einer Tagung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Berlin. Die Europäer müssten sehr viel mehr für ihre eigene Sicherheit tun. Merz verwies auf die NATO-Beschlüsse, die Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Die internationale Lage erfordere es, dies zu tun. Er äußerte zudem Zweifel daran, ob Deutschland gemeinsam mit den Vereinigten Staaten auf Dauer gemeinsame Interessen wahrnehmen werde. Daher sei es jetzt an der Zeit, erwachsen zu werden und die eigenen Stärken zu zeigen. Dies gelte für die Außen- und Sicherheitspolitik ebenso wie für die Wirtschaftspolitik, betonte der Kanzler.

