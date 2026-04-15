Das melden übereinstimmend mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin. Zu den Gesprächen haben Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer eingeladen. Die Bundesregierung hatte im Vorfeld ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einem Hormus-Einsatz nach einem Ende des Iran-Kriegs bekundet. Nach Angaben des französischen Präsidialamtes geht es um eine multilaterale und rein defensive Mission. Ziel sei es, die freie Schifffahrt durch die Meerenge wiederherzustellen, sobald die Sicherheitsbedingungen dies erlaubten.
Demnach sollen bei der Konferenz zahlreiche weitere Länder per Videokonferenz zugeschaltet werden.
Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.