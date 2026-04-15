Konferenz
Merz reist am Freitag zu Gesprächen über mögliche Hormus-Mission nach Paris

Bundeskanzler Merz reist übermorgen zu Beratungen über einen möglichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus nach Paris.

    Das Bild zeigt Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Merz beim Treffen im belgischen Schloss Alden Biesen.
    Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Merz (Archivbild) (picture alliance / ROPI / Sierakoski / EUC)
    Das melden übereinstimmend mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin. Zu den Gesprächen haben Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer eingeladen. Die Bundesregierung hatte im Vorfeld ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einem Hormus-Einsatz nach einem Ende des Iran-Kriegs bekundet. Nach Angaben des französischen Präsidialamtes geht es um eine multilaterale und rein defensive Mission. Ziel sei es, die freie Schifffahrt durch die Meerenge wiederherzustellen, sobald die Sicherheitsbedingungen dies erlaubten. 
    Demnach sollen bei der Konferenz zahlreiche weitere Länder per Videokonferenz zugeschaltet werden.
    Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.