Außenpolitik

Bundeskanzler Merz wird heute in die USA reisen. (picture alliance / ROPI / POU)

Am Nachmittag debattiert das Plenum in einer Aktuellen Stunde über den Stand der Beziehungen zu den USA.

Merz wird am späten Abend in der US-Hauptstadt erwartet. Am Donnerstag ist im Weißen Haus ein Gespräch mit Präsident Trump vorsehen. Im Mittelpunkt des Treffens dürften die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollstreit zwischen den USA und der EU stehen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.