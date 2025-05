Neuer Bundeskanzler

Das Gebäude der EU-Kommission in Brüssel (picture alliance / Goldmann )

In Brüssel will er NATO-Generalsekretär Rutte und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sowie weitere Spitzenvertreter der Europäischen Union treffen. Der CDU-Chef hatte bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages von Union und SPD erklärt, er wolle dafür sorgen, dass Deutschlands Stimme in Europa und der Welt wieder gehört werde.

Am Mittwoch hatte Merz bereits Antrittsbesuche in Paris und Warschau absolviert. Gestern führte er sein erstes Gespräch mit US-Präsident Trump und lud ihn dabei nach Deutschland ein. Beide seien sich einig gewesen, die Handelsstreitigkeiten rasch beilegen zu wollen, teilte ein Regierungssprecher nach dem etwa 30-minütigen Telefonat mit. Sie hätten zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Ziel einer Beendigung des Krieges in der Ukraine vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.