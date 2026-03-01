Diplomatie

Bundeskanzler Merz (r.) bei seinem ersten Besuch bei US-Präsident Trump im Juni 2025 (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andrew Leyden)

Das Gespräch war schon länger vereinbart und sollte sich vor allem um den Zollstreit zwischen der EU und den USA und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine drehen. Nun dürften die Angriffe auf den Iran und dessen Gegenschläge im Mittelpunkt stehen. Deutschland ist daran nicht beteiligt.

Merz hatte gestern das militärische Vorgehen der USA und Israels verteidigt. Die Bundesregierung teile "die Erleichterung vieler Iranerinnen und Iraner, dass dieses Mullah-Regime jetzt an sein Ende komme", sagte der Kanzler. Gleichzeitig mahnte er eine dauerhafte Lösung für den Konflikt an und warnte vor der Gefahr, dass sich der Krieg ausweitet.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.