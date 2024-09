Parteitag der NRW-CDU

CDU-Chef Friedrich Merz (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es gebe nur dann eine Chance, die Abstimmung zu gewinnen, wenn die Parteien gemeinsam den künftigen Weg beschritten, sagte Merz beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU in Münster. Das Wichtigste, was die nächste Bundesregierung leisten müsse, sei zunächst ein vernünftiger Umgang miteinander, erklärte der Vorsitzende der Christdemokraten mit Blick auf die Streitereien in der derzeitigen Ampel. Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst mahnte ein abgestimmtes Vorgehen der Schwesterparteien an, um die amtierende Koalition aus SPD, Grünen und FDP abzulösen. Die Ampel schade der Demokratie, sagte der CDU-Politiker.

