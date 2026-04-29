Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (Petros Karadjias / AP / dpa)

Beides sei schon von früheren Regierungen einmal gesetzlich neu geregelt worden und in einem grandiosen Misserfolg geendet, sagte der CDU-Vorsitzende in einem Interview mit dem Magazin "Der Spiegel". Arbeitgeber und Gewerkschaften hätten damals die volle Lohnfortzahlung in Tarifverträgen wieder eingeführt. Die Regierung diskutiere gerade intern über bessere Instrumente für die anstehenden Reformen der Sozialsysteme.

Allerdings mahnte der Kanzler erneut, dass es in Deutschland im internationalen Vergleich sehr ​viele Krankheitstage gebe. Man müsse die Gründe finden und Anreize schaffen, damit die Zahlen heruntergingen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.