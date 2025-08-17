Ukrainekrieg

Bundeskanzler Friedrich Merz (Archivbild) (picture alliance / dts-Agentur / -)

Die gute Nachricht sei, dass die Vereinigten Staaten bereit seien, sich an Sicherheitsgarantien zu beteiligen, sagte der CDU-Vorsitzende dem ZDF ohne Details zu nennen. Gleichwohl müssten auch die Europäer ihren Beitrag dazu leisten, dass auf Dauer die Sicherheit der Ukraine gewährleistet sei. Zudem sei Russland anscheinend bereit, entlang der sogenannten Kontaktlinie die Verhandlungen zu führen und nicht entlang der Verwaltungsgrenzen. Das sei ein gewaltiger Unterschied, da Moskau stets Ansprüche auch auf bislang nicht eroberte Gebiete gestellt habe.

Zugleich beklagte der Kanzler, dass Russland selbst während des Gipfeltreffens der Präsidenten Trump und Putin die Ukraine weiter angegriffen habe. Das sei schon eine "besondere Respektlosigkeit".

