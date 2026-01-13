Besuch in Bangalore

Bundeskanzler Merz besucht Bosch-Werk in Bangalore, Indien. (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Es gebe dort eine beeindruckende Fachkompetenz und eine unglaubliche Dynamik, sagte Merz beim Besuch des Bosch-Standorts in Bangalore. Er verwies darauf, dass deutsche Unternehmen in Indien zehntausende Menschen beschäftigten. Zudem nähmen in Indien zurzeit rund 250.000 Menschen an Deutschkursen teil. Pro Jahr würden in Bangalore 40.000 Visa für Deutschland ausgestellt.

Merz ging bei seinem Besuch auch auf die Lage im Iran ein und betonte, er rechne angesichts der Massenproteste mit einem baldigen Ende der dortigen Staatsführung. Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten könne, sei es faktisch am Ende.

Seit mehr als zwei Wochen protestieren Iraner gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Menschenrechtlern zufolge wurden mehr als 600 Demonstranten getötet.

