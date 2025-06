Schoof zu Besuch in Berlin

Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof und Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt (Katharina Kausche/dpa)

Bei dem Gespräch im Kanzleramt ging es unter anderem um die Migrationspolitik. Die Bundesregierung setzt dabei auf verschärfte Grenzkontrollen und Zurückweisungen. In den Niederlanden hatte der Rechtspopulist Wilders die von Schoof angeführte Vier-Parteien-Regierung im Streit um die Migrationspolitik vor einer Woche zu Fall gebracht. Ende November soll ein neues Parlament gewählt werden.

Der niederländische Regierungschef verurteilte im Kanzleramt die sogenannten Bürgerwehren, die eigene Grenzkontrollen organisiert hatten. Am Pfingstwochenende hatte ein Dutzend rechter Aktivisten eigenständig Fahrzeugkontrollen in den Niederlanden durchgeführt. Merz sagte, er sehe keine Anzeichen dafür, dass so etwas auch in Deutschland geschehen könne.

