Regierungsbildung

Dies sei für ihn zur Zeit eine der wichtigsten Fragen, sagte Merz auf einem Medien-Kongress in Frankfurt am Main. Vertrauen, auch im persönlichen Umgang miteinander, sei die Grundvoraussetzung für einen gemeinsamen Erfolg. Merz fügte hinzu, er habe in gewisser Weise auch ein Interesse an einer starken SPD und einem erfolgreichen Parteichef Klingbeil. Ziel müsse aus seiner Sicht sein, dass sowohl Union als auch SPD bei der nächsten Bundestagswahl stärker werden könnten. Denn es brauche stabile Parteien in der Mitte des politischen Spektrums, betonte der CDU-Vorsitzende und mögliche nächste Bundeskanzler.

Saarlands SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger erwartet weiteren Vermittlungsbedarf bei besonders umstrittenen Themen. Sie sagte Welt-TV, bis zum Montag könnten womöglich nicht alle Punkte in den Arbeitsgruppen geklärt werden.

