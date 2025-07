Hauptstadt-Tradition

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (Imago / photothek.de / Kira Hofmann)

Am 74. Tag seiner Amtszeit wird er sich zur aktuellen Innen- und Außenpolitik äußern. Traditionell gibt es in diesem Format keine Themenfestlegungen, im Grundsatz ist jede Frage erlaubt. Darin dürfte es auch um Konflikte im Zuge der Regierungsarbeit gehen, die sich in den vergangenen Wochen zwischen den schwarz-roten Koalitionspartnern aufgetan hatten.

Am Nachmittag empfängt Merz dann Rumäniens Staatspräsidenten Dan im Bundeskanzleramt. Der pro-europäische Politiker hatte im Mai die Präsidentschafts-Stichwahl gegen den rechtsgerichteten Politiker Simion für sich entschieden. Im Mittelpunkt des Treffens mit Merz sollen bilaterale sowie europa- und sicherheitspolitische Themen stehen.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.