ARD-Interview

Taurus-Marschflugkörper haben eine Reichweite von 500 Kilometern. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Er sagte am Abend in der ARD, die ukrainische Armee müsse nach drei Jahren Krieg gegen Russland aus der Defensive kommen. Als Option nannte Merz die Zerstörung der wichtigsten Landverbindung zwischen Russland und der Halbinsel Krim. Dort befinde sich der größte Teil des militärischen Nachschubs für die russische Armee. Merz betonte, dass er die Entscheidung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern nur in Absprache mit den europäischen Partnern treffen werde.

Die russischen Luftangriffe auf die Stadt Sumy gestern mit mehr als 30 Toten verurteilte Merz als schweres Kriegsverbrechen. Das zeige, dass Putin nicht ernsthaft an einem Waffenstillstand interessiert sei.

Der ukrainische Staatschef Selenskyj rief US-Präsident Trump auf, sich persönlich ein Bild von den Zerstörungen Russlands in der Ukraine zu machen. Wörtlich sagte er im US-Fernsehsender CBS: "Kommen Sie und sehen Sie sich die Menschen, Zivilisten, Soldaten, Krankenhäuser, Kirchen und Kinder an, die zerstört oder tot sind."

Diese Nachricht wurde am 14.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.