Jacob Schrot (l.) räumt seinen Posten für Philipp Birkenmaier (r.). (picture alliance/dpa - Collage: Deutschlandradio)

Nachfolger des bisherigen Leiters des Kanzlerbüros, Schrot, wird der bisherige Bundesgeschäftsführer der CDU, Birkenmaier. Das teilte Regierungssprecher Kornelius mit. Schrot galt als einer der engsten Vertrauten von Merz und war bereits zu dessen Zeit als Fraktionschef sein Büroleiter.

Wie mehrere Medien unter Berufung auf das Umfeld von Merz berichten, will Merz mit dem Schritt die wirtschafts- und innenpolitische Kompetenz in seinem engen Mitarbeiterkreis stärken. Birkenmaier verfüge über langjährige Erfahrung in Regierung, Fraktion und der Partei und sei bestens vernetzt, hieß es. Schrot hingegen hat eher ein außenpolitisches Profil. So baute er etwa den neuen Nationalen Sicherheitsrat auf.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.