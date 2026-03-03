Das Weiße Haus in Washington (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Guerin Charles / ABACA)

Zur Stunde laufen die Beratungen, bei denen der Iran-Krieg zentrales ‌Thema sein dürfte. Merz ist der erste europäische Regierungsvertreter, der seit Beginn der Kampfhandlungen im Nahen Osten auf Trump trifft. SPD-Generalsekretär Miersch forderte Merz vorab auf, offene Fragen im Iran-Konflikt anzusprechen, etwa nach der Motivlage und Strategie. Er sprach angesichts der amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran von einem Völkerrechtsbruch. Der Unions-Fraktionsvorsitzende Spahn betonte, er hoffe angesichts der Washington-Reise von Merz auf Fortschritte im Zollstreit mit den ‌USA. Der CDU-Politiker sprach in Berlin von einer wichtigen Wegmarke auf dem Weg zu einer Einigung. Die EU hatte das 2025 ausgehandelte Handelsabkommen nach neuen Zolldrohungen aus den USA noch nicht umgesetzt.

