Friedrich Merz wird im Kloster Seeon an der Winterklausur der CSU teilnehmen. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Gemeinsam mit ihm und ihrem Parteivorsitzenden Söder wollen die CSU-Abgeordneten über Strategien und Inhalte für die heiße Phase des Wahlkampfs beraten. Laut Landesgruppen-Chef Dobrindt will die Union deutlich machen, dass es mit Merz als Kanzler und den beiden Schwesterparteien in der Regierung einen Politikwechsel geben werde. Inhaltlich haben sich CDU und CSU mit einem gemeinsamen Programm für die vorgezogene Bundestagswahl aufgestellt. In einigen Bereichen gehen die Christsozialen weiter. So will sie etwa in der Migrationspolitik das Bleiberecht an ein auskömmliches Einkommen koppeln.

Darüber hinaus fordert die CSU eine Ausweitung der sogenannten Mütterrente unabhängig vom Geburtsdatum der Kinder.

