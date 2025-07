Bundeskanzler Friedrich Merz (Archivbild) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Sie zu ignorieren und zu glauben, sie würde auf Dauer wieder verschwinden, habe erkennbar nicht funktioniert, sagte Merz im ARD-Fernsehen. Man wolle die AfD in der Sache stellen und sich mit ihr auch als Partei auseinandersetzen. Merz betonte, man müsse dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Entwicklung gerade auch im Osten wieder vorankomme und das Thema Migration anpacken. Das schienen ihm die beiden größten Themen zu sein, mit denen die AfD zurzeit Politik mache, meinte der CDU-Vorsitzende. Seine Partei werde am Unvereinbarkeitsbeschluss festhalten - also dem Verbot einer Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.