Union und SPD

Bundeskanzler Merz. (Archivbild) (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Man habe etwas gebraucht, um sich zusammenzufinden, aber inzwischen komme man in einen stabilen Arbeitsmodus, sagte der Kanzler auf einer Feier zu seinem 70. Geburtstag. Das berichteten Medien unter Berufung auf Teilnehmer. Alle spürten die gemeinsame Verantwortung für Deutschland. Vizekanzler Klingbeil sagte demnach ebenfalls laut Teilnehmern, dass er sich sehr wohl in der Regierung Merz fühle, auch wenn man sich in der vorangegangenen Legislaturperiode nichts geschenkt habe. Zur Zeit der Ampel-Koalition war Merz Oppositionsführer.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.