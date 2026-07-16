Deutsch-französische Beziehungen

Bundeskanzler Merz empfängt den französischen Präsidenten Macron auf Schloss Bensberg in Nordrhein-Westfalen. Beide tragen dunkelblaue Anzüge und lächeln sich freundlich an. (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Dabei wies der Kanzler auf die historische Bedeutung des morgigen Tagungsortes in Brühl hin. Vor 65 Jahren habe dort im Schloss Augustusburg der damalige Präsident de Gaulle Bundeskanzler Adenauer einen Freundschaftsvertrag angeboten. Der daraus resultierende Élysée-Vertrag sei bis heute Basis für die Zusammenarbeit.



Macron betonte, die Kooperation beider Länder müsse weiter ausgebaut und der strategische Aufbruch Europas beschleunigt werden. Gemeinsam wolle man sich sich für Frieden in Europa einsetzen, die Verteidigung stärken und bei Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz kooperieren.

Morgen tagt zunächst der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat auf dem Fliegerhorst Nörvenich. Anschließend kommt der Ministerrat in Brühl zusammen.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.