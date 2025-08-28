Treffen zwischen Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manon Cruz)

Bei einem gemeinsamen Treffen in Südfrankreich hob Merz hervor, nur wenn dies gelinge, sei Europa "wirklich stark und auch ein Faktor auf der Welt". Es sei wichtig, ökonomisch, politisch und auch sicherheitspolitisch ein Machtfaktor zu werden.

Macron sprach mit Blick auf den jüngsten Regierungswechsel in Deutschland von einem "erfolgreichen Neustart der deutsch-französischen Beziehungen". Die Positionen beider Länder seien stark aneinander angeglichen worden.

Das Treffen von Macron und Merz bildete den Auftakt des sogenannten "gemeinsamen Ministerrats". Dabei handelt es sich um regelmäßige Sitzungen, an denen das französische und das deutsche Kabinett teilnehmen.

