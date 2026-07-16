Bensberg
Merz und Macron treffen sich vor deutsch-französischem Ministerrat

Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron kommen am Abend in Bensberg nahe Köln zusammen.

    Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron stehen sich gegenüber und sprechen vertraulich miteinander.
    Treffen sich am Abend auf Schloss Bensberg: Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron (Archivbild). (AFP / LUDOVIC MARIN)
    Das Treffen findet als Vorbereitung für den morgigen deutsch-französischen Ministerrat im nordrhein-westfälischen Brühl statt. Europa-Staatsminister Krichbaum sagte im Deutschlandfunk, bei dem Ministerrat werde es nicht nur um die militärische Zusammenarbeit gehen. Beide Länder planten auch Kooperationen etwa in den Bereichen Forschung und Wirtschaft sowie weitere grenzüberschreitende Projekte. Darüberhinaus gehe es auch um eine gemeinsame Position mit Blick auf den mehrjährigen Finanzrahmen im EU-Haushalt, fügte Krichbaum hinzu.
    Es ist der erste Ministerrat nach dem Aus für den geplanten deutsch-französischen FCAS-Kampfjet.
    Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.