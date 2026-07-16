Das Treffen findet als Vorbereitung für den morgigen deutsch-französischen Ministerrat im nordrhein-westfälischen Brühl statt. Europa-Staatsminister Krichbaum sagte im Deutschlandfunk, bei dem Ministerrat werde es nicht nur um die militärische Zusammenarbeit gehen. Beide Länder planten auch Kooperationen etwa in den Bereichen Forschung und Wirtschaft sowie weitere grenzüberschreitende Projekte. Darüberhinaus gehe es auch um eine gemeinsame Position mit Blick auf den mehrjährigen Finanzrahmen im EU-Haushalt, fügte Krichbaum hinzu.
Es ist der erste Ministerrat nach dem Aus für den geplanten deutsch-französischen FCAS-Kampfjet.
Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.