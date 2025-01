Winterklausur CSU-Landesgruppe: Alexander Dobrindt (l-r), CSU-Landesgruppenchef, Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und CSU- Parteichef Markus Söder (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Die CSU stehe zu einhundert Prozent hinter Kanzlerkandidat Merz und der CDU, sagte Parteichef Söder in Seeon, wo die CSU-Landesgruppe im Bundestag ihre Klausurtagung heute abschloss. Merz betonte, man sei sich der Dimension der Herausforderungen im Bereich der Wirtschafts-, Migrations- und Außenpolitik bewusst. Sein innerer Abstand zu den Grünen sei noch einmal größer geworden, betonte Merz.

Die CDU will mittelfristig ein Wirtschaftswachstum von zwei Prozent pro Jahr erreichen. Das geht aus einer Vorlage für die Klausurtagung der Partei in Hamburg am Freitag hervor, aus der das Internetportal "Table-Media" zitiert. Um das Ziel zu erreichen, schlägt die CDU beispielsweise Steuererleichterungen, flexiblere Arbeitszeiten und niedrigere Energiepreise vor. Diese Kernpunkte stehen bereits im Wahlprogramm der Union. Prognosen erwarten für dieses und nächstes Jahr nur ein geringes Wirtschaftswachstum von deutlich unter zwei Prozent in Deutschland.

