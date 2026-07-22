Spahn-Nachfolger

Thorsten Frei (CDU), Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben, soll Spahns Nachfolge antreten. (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Fraktion wurde am Nachmittag über den Vorschlag informiert und soll am nächsten Mittwoch in einer Sondersitzung über die Personalie abstimmen.

Bundeskanzler Merz sagte, Frei habe maßgeblichen Anteil am bisherigen Erfolg der Regierungsarbeit und der Stabilität der Koalition. Die Reform-Erfolge der vergangenen Wochen seien auch sein Verdienst. Frei komme aus der Mitte der Fraktion und werde dort für das perfekte Zusammenspiel zwischen Parlament, Koalitionspartner und Bundesregierung sorgen. Söder unterstützte den Vorschlag des Kanzlers. Frei werde ein guter Vorsitzender der gemeinsamen Bundestagsfraktion werden. Schon als Kanzleramtsminister habe er gut mit Frei zusammengearbeitet, betonte der CSU-Vorsitzende. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Wiese begrüßte die Nominierung ebenfalls. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Frei.

Der 52-Jährige war in der vergangenen Legislaturperiode Parlamentarischer Geschäftsführer unter dem damaligen Fraktionschef und Oppositionsführer Merz und kennt die Arbeit an der Spitze der Unions-Abgeordneten bestens. Er war schon nach der Bundestagswahl 2025 für den Fraktionsvorsitz im Gespräch. Merz holte seinen engen Vertrauten dann aber ins Kanzleramt. Dort hat er dem Vernehmen nach nur schwer Fuß gefasst. Frei wurde von einigen in der Union vorgeworfen, lieber Interviews zu geben, als die Koalitionsarbeit zu koordinieren.

Der bisherige Unions-Fraktionschef, Spahn, war am Samstag zurückgetreten. Vorher hatte es gegen ihn Vorwürfe in Verbindung mit einer Leihmutterschaft in den USA gegeben, durch die Spahn und sein Ehemann einen Sohn bekommen hatten. In Deutschland ist das anders als in den USA verboten, Spahn hatte das Verbot selbst mehrfach unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.