Staatsfinanzierung

CDU-Chef Merz mit CSU-Chef Söder und SPD-Chef Klingbeil (Archivbild)

Merz sagte, man habe über das Thema Steuererhöhungen in den Koalitionsverhandlungen lange diskutiert. Söder und er hätten gesagt, dass sie keinen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen unterschreiben würden. "Das weiß die SPD. Dass die SPD andere Vorstellungen in dieser Frage hat, ist genauso in Ordnung, wie dass wir in anderen Fragen unsere Vorstellungen haben." Man solle sich auf das konzentrieren, was beide Seiten verbinde, nicht was sie trenne, sagte Merz. "Nein, wir erhöhen jetzt keine Steuern. Wir müssen Steuern senken", sagte auch Bayerns Ministerpräsident.

SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil hatte zuletzt auf eine drohende Lücke im Haushalt 2027 verwiesen und gefordert, dass keine Maßnahme ausgeschlossen werden dürfe. Andere SPD-Politiker hatten daraufhin auch Steuererhöhungen ins Gespräch gebracht.

