Auswärtiges Amt

Die Leiter der rund 230 deutschen Auslandsvertretungen kommen mit Gästen aus Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft zusammen, um vier Tage lang über das Schwerpunktthema "Sicherheit, Freiheit, Wohlstand" zu beraten. Geplant ist eine Diskussion über die entsprechende Fokussierung der deutschen Außenpolitik. Bundeskanzler Merz und Außenminister Wadephul, beide CDU, wollen die Konferenz eröffnen.

Morgen geht es bei der Konferenz um die deutsche Außenwirtschaft. Dazu soll die finnische Außenministerin Valtonen als Ehrengast eine Rede halten.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.