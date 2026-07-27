Kabinettsumbildung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt auf personelle Veränderungen im Kabinett. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Die rheinland-pfälzische Landtagsfraktion sagte wegen des Umgangs mit Verkehrsminister Schnieder ein avisiertes Treffen ab. Der Landtagsabgeordnete Junk meinte, die Stimmung in der Partei sei am Boden. Er wisse noch immer nicht, was Schnieder vorgeworfen werde. Merz hat bisher keine konkreten Gründe für Schnieders Entlassung genannt. Zudem scheiterte ein erster Entlassungsversuch, weil Merz keinen Nachfolger präsentieren konnte. Der bisherige Gesundheits-Staatssekretär Sorge, der seinen Posten ebenfalls aufgeben muss, warf Merz öffentlich schlechten Stil vor.

Auch in den Spitzengremien gab es nach dpa-Informationen massive Kritik an Merz. Schnieders Bruder, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident, hatte bereits in den Sozialen Medien das Unverständnis von Ex-Kanzleramtschef Altmaier über Merz geteilt. In Ostdeutschland sollen Parteifreunde verärgert sein über das Bild, das die CDU wenige Wochen vor den Landtagswahlen abgibt.

Merz erklärte, er gehe davon aus, dass sich die Wogen bis September wieder etwas glätten. Er bedauere die Situation sehr.

Der Kanzler hatte heute die Neubesetzung weiterer Posten in Partei und Regierung bekanntgegeben. Demnach wird die Bundestagsabgeordnete Hoppermann neue Generalsekretärin, und ihr Kollege Bilger neuer Bundesverkehrsminister. Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Connemann, wechselt als Parlamentarische Staatssekretärin vom Wirtschafts- in das Digitalministerium. Abgelöst wird auch die sächsische CDU-Politikerin Schenderlein als Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Wer ihr nachfolgt, ist allerdings noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.