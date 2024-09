Islamkolleg Osnabrück

Merz besucht Islamkolleg Deutschland (Michael Matthey / dpa / Michael Matthey)

Bei einem Besuch des Islamkollegs in Osnabrück sagte er, die 5,5 Millionen Muslime, die in Deutschland lebten, bräuchten eine Chance, in ihren Moscheen in deutscher Sprache begleitet zu werden. Es sei daher richtig, dafür zu sorgen, dass Imame in Deutschland ausgebildet würden.

Das Islamkolleg war Ende 2019 gegründet worden. Im September 2022 gab es die ersten 26 Absolventen. Voraussetzung für die Imam-Ausbildung ist in der Regel ein abgeschlossenes Studium der islamischen Theologie in Deutschland. Die grundständige Imam-Ausbildung gibt es in dieser Form bundesweit bisher nur in Osnabrück.

