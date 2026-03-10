Angriffe gegen Iran

Bundeskanzler Merz bei einer Pressekonferenz In Tschechien. (AP / Ebrahim Noroozi)

Merz sagte nach einem Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Babis in Berlin, die USA und Israel griffen den Iran seit mehr als einer Woche an, und mit jedem Tag würden sich mehr Fragen stellen. So gebe es offensichtlich keinen gemeinsamen Plan, wie der Krieg zu einem schnellen und überzeugenden Ende gebracht werden könne.

Außenminister Wadephul betonte nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Saar in Jerusalem, Deutschland stehe an der Seite Israels. Der Iran dürfe künftig keine Gefahr mehr für seine Nachbarn darstellen. Zugleich warnte er vor einem Zerfall des Landes oder einem Bürgerkrieg. Die Auswirkungen wären erheblich und würden auch in Europa zu spüren sein, warnte Wadephul.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.