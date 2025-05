Gaza-Krieg

Merz verschärft Ton gegenüber israelischer Regierung

Bundeskanzler Merz hat das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen mit scharfen Worten kritisiert. In Berlin sagte der CDU-Vorsitzende, die Zivilbevölkerung in dem Palästinensergebiet derart in Mitleidenschaft zu ziehen, lasse sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.