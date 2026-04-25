Nach Kritik an jüngsten Äußerungen

Altersversorgung (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Zugleich bekräftigte Merz seine Forderung nach einer Stärkung der privaten Altersvorsorge. - Der Kanzler hatte Anfang der Woche in einer Rede vor dem Bankenverband gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung werde allenfalls noch die Basisabsicherung sein. Die Äußerungen hatten auch beim Koalitionspartner für Unmut gesorgt.

Sozialwissenschaftlerin Haupt: "Vermisse bei Merz Feingefühl"

Die Sozialwissenschaftlerin Marlene Haupt mahnte eine bessere politische Kommunikation an. Sie vermisse bei Merz Feingefühl, sagte sie im Deutschlandfunk. Den Menschen sei die Renten-Problematik bekannt. Sie stünden aber häufig hilflos vor der Frage, was sie dagegen tun könnten. Immerhin habe die gesetzliche Rente lange als verlässliche Sicherungsleistung gegolten.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.