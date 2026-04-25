Nach Kritik an jüngsten Äußerungen

Bundeskanzler Merz spricht bei der 41. Bundestagung der Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) in Marburg. (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Zugleich bekräftigte Merz seine Forderung nach einer Stärkung der privaten Altersvorsorge. - Der Kanzler hatte Anfang der Woche in einer Rede vor dem Bankenverband gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung werde allenfalls noch die Basisabsicherung sein. Die Äußerungen hatten auch beim Koalitionspartner für Unmut gesorgt.

Am Rande der Veranstaltung in Marburg gab es Proteste gegen Kürzungspläne der Regierung im Sozialbereich. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 5.000 Menschen teil. Die Proteste richteten sich vor allem gegen Einschnitte im Pflege- und Gesundheitsbereich. Einige Teilnehmer warfen Farbbeutel gegen das Tagungsgebäude. Zu den Protesten aufgerufen hatten mehrere Gruppen und Gewerkschaften.

Sozialwissenschaftlerin Haupt: "Vermisse bei Merz Feingefühl"

Die Sozialwissenschaftlerin Marlene Haupt mahnte eine bessere politische Kommunikation an. Sie vermisse bei Merz Feingefühl, sagte sie im Deutschlandfunk. Den Menschen sei die Renten-Problematik bekannt. Sie stünden aber häufig hilflos vor der Frage, was sie dagegen tun könnten. Immerhin habe die gesetzliche Rente lange als verlässliche Sicherungsleistung gegolten.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.