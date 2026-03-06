Wirtschaftspolitik

Wirtschaftsverbände warnen vor Risiken für die heimische Konjunktur und verlangen rasche Reformen (picture alliance / Chromorange / Christian Ohde)

Er teile die Befürchtungen, dass man insbesondere durch die sehr hohen Arbeitskosten in Deutschland Arbeitsplätze verliere, sagte Merz in München. Deswegen müssten die Arbeitskosten runter. Der Beitrag, den die Bundesregierung leisten könne, seien Reformen der Sozialsysteme. Diese müssten in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden.

Im Vorfeld des Treffens hatten die Verbände BDA, BDI, DIHK und ZDH in einer gemeinsamen Erklärung rasche und mutige Reformen angemahnt. Konkret wird eine Anhebung des Renteneintrittsalters ​noch in diesem Jahr gefordert sowie eine vorgezogene Senkung der Körperschaftsteuer und eine niedrigere Stromsteuer für alle Unternehmen ​und Verbraucher.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.