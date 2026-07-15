Sommerpressekonferenz

Sommer-Pressekonferenz mit Bundeskanzler Merz (Michael Kappeler/dpa)

Bei einer Pressekonferenz in Berlin vor Beginn der Sommerpause sagte der CDU-Vorsitzende auf die Fragen der Hauptstadtjournalisten, es habe Entwicklungen gegeben, die die öffentlichen Haushalte nicht weiter tragen könnten. Vor allem die Änderungen bei der Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung seien sehr wichtig. Deutschland wolle die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig machen.

"Beim Bürokratieabbau geht es um Beweislastumkehr"

Zur Reform der Alterssicherung betonte Merz, die im Juni vorgelegten Empfehlungen der Rentenkommission seien wegweisend und in sich stimmig. Beim Bürokratieabbau gehe es um eine Beweislastumkehr. Das wäre ein Paradigmenwechsel. Künftig sollten Behörden begründen müssen, warum Berichts- und Dokumentationspflichten noch nötig seien.

Zugleich räumte der Kanzler ein, die Reformen würden länger dauern als gedacht. Die Koalition habe aber Tritt gefasst und sei darauf vorbereitet. Es gebe auch eine Chance, dass es der Wirtschaft im kommenden Jahr wieder besser gehen werde.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.